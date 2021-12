VOLLEY

Nel big match della dodicesima di SuperLega, penultima del girone d'andata, successo di Perugia su Monza. Per gli umbri la vittoria vale il primato in solitaria in classifica (con le stesse partite giocate di Civitanova che aveva anticipato alcuni incontri) e la quarta vittoria consecutiva in campionato. Dopo aver vinto abbastanza agevolmente i primi due parziali Perugia fa i conti con la reazione brianzola, ma poi tornano in controllo e chiudono senza lasciare punti per strada. Per Leon 22 punti con cinque ace nelle fila di Perugia, che ha anche cinque muri vincenti da Russo. Dall'altra parte della rete 15 punti di Grozer. In Brasile intanto sfuma a un passo dal traguardo il sogno iridato di Civitanova. Nella finale del mondiale per club Juantonrena e compagni pagano i 26 errori dai nove metri e cedono 3-0 al Sada Cruzeiro. Nella finale di consolazione, ancora tra Italia e Brasile, Trento conquista il podio superando 3-0 il Funvic. Tornando alla SuperLega, vittoria per 3-1 di Modena con Taranto. Dopo aver perso il primo set gli emiliani restano avanti a lungo nel secondo, ma nel finale rischiano di farsi sorprendere. Arriva il 27-25 che consente alla truppa di Andrea Giani di raddrizzare la partita e di conquistare tre punti pesanti. Ngapeth e Nimir arrivano a quota 21, Stefani a 18 per i pugliesi. All'ultimo posto in classifica resta invece Ravenna, sconfitta anche a Cisterna, con i pontini che hanno 16 punti da Dirlic.

La Kioene Padova torna con un punto dalla trasferta di Vibo Valentia dell'anticipo di sabato. Sotto 2-0 la squadra di Jacopo Cuttini ha il merito di riaprire la partita, ma il finale del quarto set (26-24 per i bianconeri) esaurisce le energie padovane che non coronano la rimonta. Per Vibo 18 di Borges e 17 di Flavio, per la Kioene 19 di Loeppky. Padova, che in questa stagione ha comunque già battuto Trento e Perugia, resta tra le prime otto (si giocherà il piazzamento con Milano tra sette giorni) in attesa di poter contare sul giovane talento giapponese Takahashi, arrivato in Veneto e probabilmente disponibile già nell'ultima d'andata con Modena.

