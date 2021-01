VOLLEY

Prosegue in SuperLega la marcia della capolista Perugia. Nell'ottava di ritorno la squadra umbra supera 3-1 Milano e ottiene così la sedicesima vittoria in diciannove partite. Perugia parte bene ma nel secondo set Milano riesce a tenere il ritmo e a trovare lo spunto finale che vale l'1-1. La reazione di Travica e compagni è però veemente e la sfida finisce in quattro set. Per Perugia 27 punti del solito Leon, che senza Atanasjevic a fianco si carica sulle spalle l'attacco dei padroni di casa. Per Milano top scorer Urnaut con 13 punti. Sconfitta casalinga per Padova, che si arrende al tie break dopo essere stata avanti 2-0 con Piacenza. Vinto in volata il primo set la squadra di Jacopo Cuttini sembra in grado di prendere in mano l'incontro, ma gli emiliani si ritrovano e con Russel (18 punti) e soprattutto Clevenot (21) ribaltano l'inerzia del match.

BRILLA BOTTOLO

Per i bianconeri ancora una bella prova del giovane Bottolo, che firma 19 punti. In classifica Padova resta da sola al penultimo posto, prima solo di Cisterna (intanto comunque anche per questa stagione sono state abolite le retrocessioni dal consiglio di Lega). Ravenna infatti centra tre punti importanti nella trasferta di Verona. Successo di determinazione per i romagnoli (Jensen 16), che si impongono 3-0 con scarti minimi sugli scaligeri, che hanno 22 punti da Pinali. Negli anticipi successi per le immediate inseguitrici di Perugia. Trento supera in casa 3-1 il fanalino di coda Cisterna, che comunque nei primi due parziali (entrambi finiti con il minimo scarto, il primo per gli ospiti il secondo per i padroni di casa) giocano al livello della squadra di Angelo Lorenzetti. Per Trento fanno la differenza i 25 punti di Nimir, mentre Sabbi risponde con 17 per i laziali. Ci vogliono invece due ore e un quarto di gioco per decidere il big match tra Civitanova e Modena, che si chiude con la vittoria dei marchigiani che si affidano al duo cubano, con un Leal da 18 punti e soprattutto un incontenibile Simon mvp con 15. Per Modena 19 punti di Vettori e 14 a testa per Petric e Mazzone. L'ottava di ritorno si completerà martedì con Monza-Vibo Valentia alle 20.30, in diretta su Rai Sport.

Massimo Zilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA