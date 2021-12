VOLLEY

Il giorno di Santo Stefano celebra il giro di boa del massimo campionato, in un planning che i vertici di Lega sono stati costretti a cambiare, con la quinta di ritorno (inizialmente prevista il 16 gennaio) che sarà anticipata a domenica 2 per dare spazio ai quarti di Coppa Italia appunto il 16 gennaio, una volta completati i recuperi del girone d'andata, mentre continuano i rinvii: uno dei recuperi, Piacenza-Vibo Valentia che doveva giocarsi ieri, è stato spostato al 12 gennaio. Rinviato anche il big march della giornata, la sfida tra Modena e Monza, posticipato a pochi minuti dal fischio d'inizio per tre positività tra gli emiliani. Incertezze e cambiamenti di programma che senza dubbio rappresentano una difficoltà in più per tutti, ma inevitabili data la situazione.

Intanto senza scomporsi troppo per quanto le succede attorno, la capolista Perugia chiude il 2021 e inizia il girone di ritorno di SuperLega con un successo. La squadra di Nikola Grbic riprende in mano il match di Cisterna dopo aver lasciato il primo set, deciso in volata 27-25, ai pontini. Per gli umbri fanno la differenza la battuta (undici ace di squadra) e soprattutto uno scatenato Leon: per lui 28 punti con quattro ace e due muri vincenti con oltre il 60% in attacco. Perugia continua così a restare in testa alla classifica, davanti a Civitanova che non si distrae nel match casalingo con la Kioene Padova e tiene il ritmo degli umbri. De Cecco (mvp del match) gestisce al meglio il suo attacco che chiude con numeri equilibrati: dodici punti Gabi Garcia e dieci a testa per Zayrtsev e Yant. Per Padova 13 di Bottolo, con il giapponese Takahashi, non ancora inserito a pieno nel gruppo, che gioca solo uno scampolo di primo set.

RIMONTA VERONA

Perde invece terreno Trento, che nel derby dell'Adige con una Verona in crescita deve arrendersi al tie break. Trentini avanti 2-0, anche se il secondo set finisce 31-29, con Verona che così prende decisamente coraggio e trova la forza di riaprire la gara trascinata da Mozic (20 punti) e Jensen (18). Per Trento top scorer è Michieletto con 21, supportato dai 17 di Lavia.

