VOLLEY

Con la capolista Civitanova a riposo, spazio alle inseguitrici nella quarta di ritorno di SuperLega. Perugia fatica ma non perde terreno e vince 3-0 in un campo difficile come quello di Milano. Nimir con 20 punti è il riferimento dei padroni di casa, che nel primo e nel terzo set hanno l'opportunità di dire la loro. Perugia però riesce ad imporsi affidandosi alla premiata ditta formata da Leon (19 punti) e Atanasijevic (18). Anche Modena tiene il ritmo, vincendo in casa con Ravenna. Partita in questo caso sempre ben controllata dagli emiliani, che mettono in crisi la ricezione romagnola. Per Modena tredici ace complessivi, quattro firmati da Zaytsev, top scorer con 17 punti.

MURO PADOVANO

Alla Kioene Arena invece Padova rischia di farsi sorprendere da Sora. L'ultima della classe vince il primo set e nel quarto mette spesso in crisi i bianconeri, che non giocano la loro miglior pallavolo, ma alla fine riescono comunque a ottenere i tre punti che valgono per restare saldamente al sesto posto. De Barros con 15 punti e la battuta trascinano i frusinati, mentre la Kioene si salva di squadra (15 Hernandez, 13 a testa Ishikawa e Randazzo) e grazie agli undici muri, sei di Polo. Rimandata Verona-Trento che si giocherà il 26 febbraio, in chiave play off passo avanti di Piacenza che approfitta della trasferta calabrese (si gioca a Reggio Calabria per l'indisponibilità dell'impianto di Vibo) e supera Vibo Valentia 3-0. Kooy con 21 punti e il 63% in attacco è il punto di riferimento per la squadra di Andrea Gardini, che però ha anche un buon contributo da parte di Nelli, autore di 13 punti. Vibo resta in partita soprattutto nel primo set, poi prova a mischiare le carte (Swan Ngapeth entra nel corso del secondo set ed è top scorer con dieci punti) ma non basta. Nel gruppo delle squadre che si giocheranno i play off anche Monza, che vince in rimonta 3-1 con Latina. Intanto si è composto il quadro delle semifinali della Coppa Italia, in programma il 22 febbraio. Si affronteranno da una parte Civitanova (3-1 a Monza nei quarti) e Trento (3-0 a Milano), dall'altra Modena (3-0 a Ravenna) e Perugia, che ha superato 3-0 Padova.

Massimo Zilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA