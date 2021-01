VOLLEY

Per una volta il programma della SuperLega non ha buchi, con una settima giornata di ritorno che si gioca al completo. Resta in vetta alla classifica Perugia, che va a vincere con sicurezza a Ravenna. Un 3-0 netto per gli umbri, guidati da Plotnitsky (17 punti) e Leon (16). Fa più fatica invece Civitanova, che comunque torna da Milano con il successo, raggiunto al tie break dopo aver vinto il primo set ed essersi ritrovata sotto 2-1. I lombardi sono guidati dai 25 di Ishikawa e dai cinque muri di Piano, ma dall'altra parte il trio di attaccanti marchigiano combina per oltre 60 punti: 23 di Rychlicki e 19 a testa per Leal e Juantorena.

TRENTO SI RILANCIA

Si rilancia per la vetta Trento, imbattuta nel girone di ritorno (mercoledì recupero della prima con Padova). Per avere la meglio su Monza (18 punti di Dzavoronok) con una doppia rimonta servono però due super prestazioni di Lucarelli (21 punti) e Nimir (24), oltre ai cinque muri vincenti personali (su dieci di squadra) per Podrascanin. Dopo due vittorie pesanti per la classifica (con Vibo Valentia e Milano) Verona centra il terzo successo consecutivo in trasferta su Cisterna. Molte assenze per entrambi (Seganov per i pontini e Asparuhov per gli scaligeri sono in nazionale) con Verona che fa a meno anche del regista titolare Spirito. Gli ospiti possono però contare sull'esperienza e la classe di Kaziyski, mvp nonostante solo sette punti in attacco, e sui colpi di Jensen (17) e Jaeschke (15), mentre Kovac dall'altra parte fatica a trovare un sestetto cui dare fiducia. Nell'anticipo di sabato netta vittoria per Piacenza che supera in casa Vibo Valentia in una partita importante per definire la griglia play off alle spalle delle big. Russell firma 22 punti, con Grozer che ne aggiunge 13, per la squadra di Lorenzo Bernardi, che sbaglia meno della formazione calabrese, cui non bastano i 19 di Rossard. Nella settima di ritorno va inserita anche Modena-Padova, finita 3-0 per gli emiliani ma giocata lo scorso novembre, anticipata per approfittare di uno stop di entrambe le formazioni per questioni di Covid tra le avversarie del tempo.

