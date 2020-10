VOLLEY

Il big match della sesta giornata di SuperLega vede il successo di Perugia a Trento, con gli umbri che rimangono in testa a punteggio pieno. I trentini (24 punti per Abdel-Aziz Nimir) sono andati vicinissimi a portare Leon (18) e compagni al tie break, guidando a lungo nel terzo parziale che poi la squadra umbra è riuscita a chiudere 27-25. Tutto facile invece per Civitanova, che ha bisogno di poco più di un'ora di gioco per avere la meglio della Kioene Padova. Troppa la differenza in campo con i bianconeri che soffrono in tutte le fasi di gioco la fisicità dei marchigiani. Per Civitanova ci sono sette muri vincenti (tre di Anzani) e dieci ace (tre per Leal) di squadra, con i bomber che non devono nemmeno fare gli straordinari (top scorer Juantorena con 14 punti) per chiudere in fretta i conti. Per i padovani (nove punti di Vitelli) quinta sconfitta stagionale, con l'unica vittoria nella seconda di campionato con Cisterna.

Vince anche Modena in casa con Piacenza, soffrendo solo nel terzo set, finito in volata 26-24 per la squadra di Andrea Giani, che torna alla vittoria dopo la sconfitta casalinga con Milano. Per i padroni di casa ci sono 16 punti di Petric e quattro muri vincenti (dei dieci di squadra) per Karlitzek. Piacenza è invece guidata dai 14 punti di Russell. Se Modena è impegnata a riguadagnare l'alta classifica, chi continua a restare con le grandi è Milano, che vince in casa con Verona una sfida importante. I lombardi raddrizzano la partita dopo un brutto primo set grazie a una bella prova di squadra, guidata da patry (19 punti), mentre a Verona non bastano i 25 di Kaziyski. Ancora una vittoria anche per Vibo Valentia, che sotto anche 14-11 nel tie break a Ravenna riesce a ribaltare il risultato e a imporsi per la quarta volta consecutiva in questo campionato. Per i calabresi 25 punti di Rossard, ai romagnoli non bastano Pinali (20) e Redwitz. In coda prima vittoria stagionale per Cisterna, che supera 3-1 Monza in una partita particolarmente equilibrata (96 punti per i punti, 94 per i brianzoli a fine gara). Szwarc mette a segno 20 punti per Cisterna, 21 per Lanza in casa Monza.

