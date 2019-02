Perugia batte Lube in una finale infinita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYPerugia trionfa e alza la Coppa Italia battendo in una infinita finale la Lube Civitanova per 3-2. Due ore e mezzo di spettacolo puro, che hanno entusiasmato i 9200 spettatori del palasport di Casalecchio sul Reno. La squadra di De Giorgi si è trovata avanti due set a zero ma non è riuscita ad arginare la grande rimonta degli umbri, trascinata da un super Leon. Il cubano con passaporto polacco è stato ancora una volta decisivo, soprattutto in quel finale di quarto set che ha, probabilmente deciso la partita. La Lube si è infatti...