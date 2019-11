Perugia alza la Supercoppa, oggi l'Imoco sfida Bergamo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYAl termine della due giorni di Civitanova è Perugia ad alzare la SuperCoppa. Gli umbri in finale superano 3-2 (27-25, 23-25, 25-23, 18-25, 15-12) Modena e conquistano per la seconda volta il trofeo. Per Perugia è decisivo Leon con 21 e soprattutto sei ace e la capacità di tenere sempre sotto pressione la ricezione emiliana. Dall'altra parte della rete non bastano i trenta punti di Zaytsev e una prova comunque incisiva dai nove metri. Con la SuperCoppa in calendario restava solo una partita di campionato da giocare, quella tra Verona e...