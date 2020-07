SERIE A

Alla ricerca, per ora vana, dei suoi limiti l'Atalanta alza la posta della sua stagione boom. Superata l'Inter, ora è a -2 dalla Lazio, ma stasera (ore 21.45 su Dazn) prova a sognare ancora più in grande, nel segno del nove. Tante sono le sue vittoria di fila, tanti i punti che la separano dalla Juve, avviata verso il nono scudetto, e che affronta allo Stadium. Se Gasperini confezionasse l'ennesimo exploit il numero da tenere d'occhio sarebbe il sei, quanti i punti del distacco e le giornate che mancano alla fine, con un Juve-Lazio che potrebbe aiutare a cercare un miracolo che resterebbe indelebile negli annali del calcio. «Mettiamo alle spalle la sconfitta col Milan», avverte Sarri, che ricorda benissimo come all'andata la Dea giocò «55 minuti a ritmo infernale», e prevede per stasera uno scenario diverso, dove servirà «ordine e continuità». Per abbassare la tensione, il tecnico cita anche le parole con cui un illustre collega, Pep Guardiola, ha definito l'avversario Atalanta: «È come andare dal dentista, anche se ti va bene un po' di male lo sentì». Sarri ritrova due giocatori fondamentali: De Ligt e Dybala, entrambi assenti per infortunio nel tracollo con il Milan al Meazza. Rugani e Higuain si accomoderanno in panchina. Ballottaggio invece tra Bernardeschi e Douglas Costa per la fascia destra. Tra i nerazzurri rientra Palomino, in attacco probabile la coppia Ilicic-Zapata.

LAZIO PER IL RISCATTO

Sempre oggi, ma alle 17,15 (Sky), la Lazio, alla quale Inzaghi chiede di «ritrovare serenità e spensieratezza», prova a risalire la china ma trova un avversario insidioso come il Sassuolo, in piena corsa per l'Europa League, mentre la Roma a Brescia (19.30 su Sky) vuole dimostrare di avere superato il periodo più negativo.

