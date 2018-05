Peric si ripete, Venezia conquista anche il secondo round

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKET PLAYOFFHrvoje Peric sfiora nuovamente la perfezione, ed è l'emblema di un attacco con sei uomini in doppia cifra e capace sempre di operare la scelta corretta (ben 108 punti e soltanto 4 palle perse!). Trascinata dai 19 punti dell'ex di turno croato (42 punti con 14-18 da due in 44 minuti nell'arco di due gare) Venezia batte Cremona 108-76 in gara2 e con il 2-0 nella serie vede la semifinale ad un passo. Domani sera, in trasferta, l'Umana Reyer avrà il primo match-point per il passaggio del turno. Lo stesso che questa sera è a...