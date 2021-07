Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PERFORMANTIMISANO ADRIATICO La sportività alla bavarese inizia con la lettera M, come Monaco e Motorsport che in casa BMW è da decenni sinonimo di vittorie e di versioni ad alte prestazioni. Le nuove M3 ed M4 confermano questa tradizione anche in tempi di pandemia e di attenzione massima a consumi e ad emissioni. In attesa che anche le sportive BMW sportive si elettrifichino e accadrà già nel 2022, quando il reparto M compirà 50 anni i...