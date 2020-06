PERFORMANTE

MILANO Tre anni di lavoro, sperimentazione sui materiali, applicazioni di realtà virtuale, interazione con le migliori case produttrici di auto di classe premium (anche elettriche), test mirati a sperimentare una rivoluzionaria mescola intelligente, cioè capace di adattarsi alle variazioni di temperatura e alle condizioni di guida, assicurando incrementi in tutti i campi: sicurezza, efficienza, durata. C'è tutto questo nel nuovo cinturato Pirelli P7, pneumatico pronto a debuttare sul mercato del ricambio e del primo equipaggiamento con oltre 70 omologazioni già all'attivo e la previsione di superare quota 100 entro la fine del 2020.

Mai prima d'ora s'era parlato di gomme intelligenti. Sarà davvero così? La storia del cinturato P7 e la credibilità dell'azienda che dal 2011 fornisce tutti i team di Formula 1 non lasciano spazio a dubbi di sorta: sui mercati sta arrivando davvero qualcosa di più d'un nuovo pneumatico.

I tecnici parlano di una nuova mescola dotata di una sorta di intelligenza meccanica, capace di mutare comportamento quasi come se interagissero due mescole in una. Più in dettaglio, il battistrada è arricchito con silice, resine specifiche che hanno il compito di aumentare il grip, e polimeri funzionalizzati, cioè materiali elastomerici sintetici modificati chimicamente al fine di migliorare l'interazione con la silice stessa.

Altro punto su cui i tecnici Pirelli hanno lavorato è la capacità del battistrada di dialogare con i sistemi elettronici di assistenza alla guida, a partire dall'Abs fino ai più moderni Adas. «Tutto ciò spiegano - assicura incrementi in sicurezza, efficienza e risparmi».

RISPARMIO DI CARBURANTE

In cifre, è stato calcolato che con i nuovi P7 si possono ridurre gli spazi di frenata fino a 4 metri, alla velocità di 100 km/h. La Pirelli assicura anche risparmi di carburante, dovuti alla minore resistenza al rotolamento, favorita dall'alleggerimento della gomma. Se non bastasse, viene promessa anche una riduzione della rumorosità di rotolamento. Ovviamente non manca, nel carnet dei plus, la dotazione delle già note tecnologie run flat e seal inside che consentono di procedere anche dopo una foratura.

Resta da chiedersi quanta predisposizione c'è a usare l'auto e a cambiare le gomme in tempi come questi. Ebbene, tra fine aprile e primi di maggio Pirelli ha commissionato un sondaggio tra utenti di pneumatici dai 18 pollici in su e ne è scaturito che il 31% degli italiani intende utilizzare l'auto propria più che in passato; che il 78% è pronto a dedicare più attenzione alla sicurezza e che più del 50% intende cambiare le gomme entro l'anno.

Sergio Troise

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA