IL BIG MATCH

Senza derby d'Italia, saranno ancora di più i telespettatori che stasera seguiranno il Clasico, in programma alle 21. Sfida che si giocherà al Santiago Bernabeu e vede il Real Madrid attardato di 2 punti rispetto al Barcellona, leader della Liga da sabato scorso grazie al netto successo sull'Eibar seguito qualche ora dopo dal ko dei Blancos sul campo del Levante. La formazione di Zidane è reduce da due sconfitte di fila (mercoledì ha perso in Champions dal Manchester City) e non vince dal 9 febbraio, quando sconfisse in campionato l'Osasuna. Anche il Barça però ha qualche problema, come si è visto contro il Napoli: Quique Setien prova a spostare la pressione sui rivali («Per il Madrid il Clasico ha un'importanza vitale, molto più di quanto l'abbia per noi», ha dichiarato durante la conferenza stampa della vigilia) ma non può nascondere le difficoltà di gioco emerse anche al San Paolo oltre alla tensione latente tra società e giocatori, conseguenza del presunto spionaggio dirigenziale nei confronti di Messi e Piqué già ribattezzato Barçagate e destinato a influenzare le prossime elezioni per la presidenza del club.

Il momento, insomma, è delicato per entrambe le rivali. Lo è senz'altro per il Real, partito per vincere tutto salvo uscire nei quarti di Coppa del Re e ritrovarsi con un piede e mezzo fuori dalla Champions (a Manchester dovrà compiere un'impresa, dopo l'1-2 del Bernabeu contro il City): una sconfitta stasera lo farebbe scivolare a -5 dagli storici rivali, compromettendo anche la Liga. Non una bella situazione per Zidane, consapevole del periodo delicato ma fiducioso: «Non stiamo vivendo il nostro miglior momento - ammette - ma siamo ancora in tempo a cambiare rotta e questa è la partita giusta per farlo. L'importante è reagire e giocare come abbiamo fatto per 78 minuti contro il Manchester City, in ogni caso mancheranno ancora 12 giornate al termine del campionato e continueremo a lottare con tutte le nostre forze», assicura.

SOTTO ESAME

Il tecnico francese glissa sul suo futuro («Rischio il posto? Questa domanda non dovete rivolgerla a me...»), ma è un dato di fatto che la sua squadra tre giornate fa aveva 3 punti di vantaggio sui Blaugrana, riusciti ad approfittare dei passi falsi dei rivali contro Celta (2-2 casalingo) e Levante (0-1). Un altro insuccesso potrebbe costargli caro, visto il nervosismo latente di alcuni suoi giocatori, anche se da quando siede sulla panchina Merengue non ha mai perduto tre gare di fila. Almeno in campo, il Barça sembra più compatto anche se gli infortuni che hanno penalizzato soprattutto il reparto offensivo (su tutti quello di Suarez) e l'incostanza di Griezmann rendono ancora più evidente la dipendenza da Leo Messi, quasi sempre letale al Camp Nou ma meno pericoloso lontano da casa. Proprio come la sua squadra, che in questa Liga ha ottenuto solo la metà dei punti disponibili (18 su 36) con ben 4 sconfitte. Un dato che ridà speranza al popolo del Bernabeu, pronto a mettere in scena la «pañolada» (i fazzoletti bianchi sventolati sugli spalti in segno di protesta) in caso di nuovo insuccesso.

Carlo Repetto

