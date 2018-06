CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Per tanti anni il calcio femminile in Italia non è riuscito a conquistare popolarità. Da qualche tempo però il movimento dimostra di essere in crescita e di poter competere col calcio di altri Paesi: venerdì le azzurre si giocheranno la qualificazione ai Mondiali 2019 a Firenze contro il Portogallo. Siamo ancora distanti da Stati Uniti e Paesi scandinavi, che hanno qualità fisiche e tecniche per ora insuperabili. La nascita del calcio femminile è avvenuta in Italia tra indifferenza e scetticismo. Passò alla storia una frase che del 1909...