TENNISBARCELLONA Troppo Tsitsipas per Jannik Sinner che deve rinunciare alla finale dell'Atp 500 di Barcellona contro l'idolo di casa Rafael Nadal. Il giovane tennista altoatesino esce sconfitto 6-3, 6-3 contro il giocatore greco in stato di grazia, capace di portare a 17 la striscia di set vinti di fila e a nove la serie di successi consecutivi: mai ne aveva firmate di così lunghe in carriera.Stefanos Tsitsipas centra la 26ma vittoria...