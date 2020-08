«L'avventura continua...». Anche se nessuno ci avrebbe scommesso un euro alla ripresa della Champions League. Il cinguettio scritto su Twitter a notte inoltrata ha il sapore della rivincita per Rudi Garcia, uscito indenne - quindi trionfatore - col suo Olympique Lione dalla doppia sfida con la Juventus e dal dentro-o-fuori col Manchester City. L'ex tecnico della Roma mercoledì sera allo stadio José Alvalade di Lisbona si giocherà il pass per la finale contro l'avversario peggiore, quel Bayern Monaco che evoca solo brutti ricordi. Il 21 ottobre del 2014 la Roma fu infatti umiliata in Champions dai bavaresi con un clamoroso 1-7 all'Olimpico. Per Garcia un ko simile a quello già patito nel novembre del 2012 quando il suo Lille finì per perdere 6-1 sempre dal Bayern. I precedenti insomma non sorridono a Rudi che, dopo aver sdoganato in Italia un proverbio francese in seguito a un derby vinto sulla Lazio («Abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio»), adesso si affida ad un altro modo di dire per caricare i giocatori: «L'appetito vien mangiando. Siamo tra le migliori quattro di Champions, possiamo dire che ce lo meritiamo. E spero che l'adagio non c'è due senza tre si avveri, per andare avanti abbiamo bisogno di un'altra impresa».

