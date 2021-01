LA CAPOLISTA

MILANO Tre regali per la lotta scudetto anche se Stefano Pioli, ringraziando la società che «si è fatta trovare pronta sul mercato», ricorda che l'obiettivo del Milan «non cambia, vogliamo provare ad arrivare tra le prime quattro ed è una corsa a sette». Dopo Meité a centrocampo, ormai inserito nel gruppo, Mandzukic in attacco, è approdato anche Fikayo Tomori, difensore in arrivo dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni. «È un ragazzo che ha aggressività, velocità - racconta Pioli - l'ho visto solo dai video ma le impressioni sono positive. Dobbiamo conoscerci meglio e dargli il tempo di inserirsi nei nostri meccanismi».

Pioli riceve così un rinforzo per reparto, alla vigilia di una partita complicata, quella contro l'Atalanta, che può regalare il titolo di campione d'inverno al Milan. Un trofeo platonico che conta poco, anche se, statistiche alla mano, chi chiude primo al giro di boa spesso conquista poi il tricolore. In ogni caso un traguardo che misura i progressi fatti dai rossoneri nell'ultimo anno, dopo quella bruciante sconfitta per 5-0 proprio contro la Dea. «Ma da quella partita è cambiata la consapevolezza», assicura l'allenatore. Oggi a San Siro non è escluso vedere Mandzukic già in campo per qualche minuto. «Fisicamente l'ho trovato molto bene - racconta Pioli-. Ci sono due strade: o metterlo subito dentro, o dargli tre/quattro settimane e noi scegliamo la prima». E l'idea di mettere paura agli avversari schierandolo in coppia con Ibrahimovic, come auspicato dai due campioni, stuzzica il tecnico rossonero. «È una possibilità, Mario deve trovare più ritmo e condizione ma è arrivato con l'idea di giocare anche insieme a Zlatan», spiega Pioli.

Contro l'Atalanta ci sarà Ibrahimovic a guidare l'attacco, con Castillejo, Diaz e Leao - tornato dopo la squalifica -. Assente Calhanoglu, positivo al Covid mentre sono tornati a disposizione Rebic e Krunic, negativi, e Theo Hernandez risultato falso positivo. «Sono contento di riavere Theo - ammette l'allenatore - ci offre alternative offensive. Rebic e Krunic sono felici, per chi vive correndo col pallone non poterlo fare per due settimane è difficile». Assenti anche Romagnoli e Saelemakers, squalificati. In difesa spazio a Kalulu con Kjaer che dovrebbe aver risolto il problema alla schiena.

Aver svuotato almeno in parte l'infermeria, rasserena Pioli che comunque non ha mai sentito il peso delle assenze. E alla vigilia di una partita complessa, il tecnico evita di cadere nelle polemiche. Gasperini, nei giorni scorsi, ha sottolineato i tanti rigori (12 finora) concessi al Milan, ma Pioli risponde con eleganza: «Giochiamo un calcio offensivo, siamo spesso dentro l'area. È per questo che abbiamo preso tanti rigori e tanti pali. Ho grande rispetto per la nostra classe arbitrale, stanno facendo il massimo».

