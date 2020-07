LA VIGILIA

MILANO Obiettivo quinto posto. Il Milan ha cinque partite per provare ad agganciare e sorpassare la Roma, in vantaggio di quattro punti in classifica ma non negli scontri diretti. Stefano Pioli non ha voglia di distrarsi preoccupandosi del proprio destino, e non possono permetterselo nemmeno quei suoi giocatori che presto potrebbero cambiare aria.

«Si sta parlando troppo del nostro futuro ma è troppo importante il nostro presente», avverte l'allenatore, che non ha bisogno di motivare il gruppo appendendo la classifica in spogliatoio come un girone fa quando, battendo il Bologna, i rossoneri si portavano in decima posizione. Al ritorno, stasera a San Siro (21.45) Pioli non si aspetta un match più semplice di quello vinto 3-2 al Dall'Ara. «Il Bologna ha fatto un partitone con il Napoli e a Milano ha già vinto contro l'Inter - osserva -. Il gruppo sa benissimo che stiamo facendo bene, ma sa anche che non abbiamo ancora centrato il nostro obiettivo e la classifica va migliorata. Raggiungere l'Europa League direttamente alla fase a gironi sarebbe importante».

MERCATO

Proprio mentre il Milan vola a gonfie vele, emerge che la Red Bull pretenderebbe un indennizzo di 7-8 milioni di euro per liberare Ralf Rangnick, principale candidato a sedersi sulla panchina rossonera ad agosto. Presto si capirà se è una coincidenza, se sono problemi superabili o se l'exploit post isolamento (5 vittorie e 20 gol segnati in 7 giornate) ha allungato l'avventura al Milan di Pioli. Evitare i tre turni di qualificazione in coppa (in gara secca, dal 17 settembre al primo ottobre) farebbe comodo a maggior ragione a un allenatore come il tedesco Rangnick, che avrà poco più di un mese (la Serie A parte il 12 settembre) per prendere in mano la squadra.

Al momento non si parla di conferma per Zlatan Ibrahimovic, da gennaio elemento decisivo nella metamorfosi rossonera e candidato alla quinta partita da titolare di fila («Se gli chiedo come sta, la risposta è scontata, che si sente bene», sorride Pioli). Non è scontato il destino di Gianluigi Donnarumma, e ancor meno quello di Hakan Calhanoglu. Tante incertezze possono sembrare un paradosso in questo momento, ma l'allenatore non si scompone: «Tutto il gruppo deve essere protagonista di queste cinque partite, dopo si vedrà cosa succederà - taglia corto -. A Milanello sto bene. Questi 15 giorni potranno significare tanto per il nostro presente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA