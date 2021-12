Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOLLEYCi si avvicina al giro di boa in SuperLega. A tre giornate dalla fine del girone d'andata la classifica resta complicata da anticipi e turni di riposo, ma ha assunto la sua fisionomia. Civitanova resta prima, con due partita giocate in più. Dietro a Civitanova sale Perugia, a tre lunghezze di distanza ma con due partite in meno dei marchigiani. Gli umbri vincono 3-0 senza troppi patemi in casa con Vibo Valentia con 13 punti di Leon e...