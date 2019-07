Per Melli avventura americana a New Orleans

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETL'Italia torna ad avere tre rappresentanti Nba: a Danilo Gallinari (Los Angeles Clippers) e Marco Belinelli (San Antonio) si aggiungerà infatti Nicolò Melli, ala-centro che lascia il Fenerbahçe con cui un anno fa firmò 28 punti in finale di Eurolega per firmare un biennale da 4 milioni a stagione con i New Orleans Pelicans. Il 28enne emiliano andrà in una squadra che ha appena perso la stella Anthony Davis, ceduto ai Los Angeles Lakers, e che si affida alla novità Zion Williamson, il piccolo LeBron James appena scelto nel draft....