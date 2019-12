Per la prima volta in 53 stagioni la finale è il derby Petrarca-Rovigo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Petrarca-Rovigo è la partita più giocata del rugby italiano, 166 volte solo per gli scontri di campionato. Era stata spareggio (1977) e finale (2011) per lo scudetto, ma mai finale di Coppa Italia. Il 18 gennaio per la prima volta sarà la gara che assegna il secondo trofeo per ordine d'importanza della palla ovale italiana. Una competizione nata nel 1967 e giunta con alterne fortune, fra sospensioni e cambi di nome (Trofeo Eccellenza), fino ad oggi.Le semifinali di ritorno di Coppa Italia giocate ieri hanno confermato i verdetti ipotecati...