Per il Real Madrid è la terza finale, Bayern furioso per 3 rigori negati

Primati e polemiche. L'altra finalista di Champions è il Real Madrid, un film già visto: 3ª finale di fila per Zidane che eguaglia Lippi e prosegue il percorso netto, visto alla guida dei Blancos non è mai stato eliminato. L'altra costante sono le polemiche che hanno accompagnato la qualificazione della sua squadra che ha pareggiato 2-2 dopo il 2-1 di Monaco. Il discusso penalty fischiato da Oliver contro Buffon e compagni è passato in secondo piano di fronte ai 3 rigori reclamati dal Bayern martedì sera, uno dei quali clamoroso: il...