PER IL MILAN ESAME UDINESE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PRIMA IN FRIULILe gocce di sudore - asciugate con un fazzoletto di fortuna - si condensano sulla fronte e tradiscono la viva emozione di Marco Giampaolo in una vigilia speciale. Per lui il debutto sulla panchina del Milan, prima avventura in una big dopo anni di gavetta, rappresenta «un sogno» da trasmettere e condividere con il gruppo, l'opportunità della vita «di correre per la Champions», ambizione imposta dalla «storia e dal blasone» del club. Non si sente «in ritardo» dopo un'estate dai grandi cambiamenti e oggi a Udine vuole...