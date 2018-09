Per i 22 anni un Petternella versione giovanile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBY FEMMINILEPrenderà il via domani alle 9.30 allo stadio Battaglini il 22° torneo di rugby seven femminile Mirko Petternella. Con 140 atlete Under 18 e Under 16 sarà un'edizione dedicata alle categorie giovanili, senza una squadra polesana né formazioni straniere.La moglie dell'indimenticato giornalista della Rai, Marina Petternella, e l'ex azzurro Salvatore Bonetti saranno come sempre gli ospiti d'onore del torneo organizzato dalle Rose Rovigo col patrocinio della Federazione e del Comitato regionale della Fir, del Coni e del Comune,...