Per Gattuso test col Novara Bertolacci parte in arrivo Badelj

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(ld) Se il Milan aspetta il verdetto del Tas di Losanna per conoscere il proprio futuro in Europa, anche l'avversario del primo vero test della squadra di Rino Gattuso è in attesa: il Novara, che alle 17 (Milan TV e sui profili social del club rossonero) è ospite nel quartier generale di Milanello, attende il ripescaggio in Serie B per il caso-Bari. Per i rossoneri, che avevano battuto gli svizzeri del Bellinzona 5-2 in un'amichevole non ufficiale, si tratta dell'unica uscita in terra italiana prima dell'inizio della tournee americana nella...