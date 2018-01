Per Dybala un mese di stop, dal Cagliari scuse a Matuidi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUI JUVELa Signora non molla tra polemiche, infortuni e cori beceri. L'1-0 in casa del Cagliari - lamentatosi per un'irregolarità di Benatia sull'azione del gol e per un tocco in area col braccio di Bernardeschi giudicato involontario - lascia la Juve a -1 dal Napoli e conferma la ritrovata solidità difensiva del gruppo di Allegri che tra campionato e coppe ha subito un solo gol (quello di Caceres al Bentegodi) nelle ultime 11 partite. «Sapevamo che sarebbe stata una gara tosta, ciò che conta è aver preso i 3 punti. L'esperienza m'insegna...