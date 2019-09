«Per battere questo Canada l'Italia deve gestire la palla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Domani, contro il Canada, per la nazionale italiana sarà un match da vincere, a tutti i costi, prima di inoltrarsi nelle ultime sfide contro due mostri sacri come Sudafrica e Nuova Zelanda. Il Canada non è più la squadra temibile di alcuni anni fa, quando era guidato da un certo Kieran Crowley, campione del Mondo da giocatore con la Nuova Zelanda nel 1987, ora capo allenatore del Benetton Treviso ed eletto, solo 5 mesi fa, tecnico dell'anno nel Pro14. Allora il Canada era una squadra contro la quale l'Italia ha spesso faticato a vincere...