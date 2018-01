Per avere la Joya Mourinho pronto a restituire Pogba Pjaca allo Schalke

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Da oggi ricomincia il calciomercato, con l'apertura della finestra invernale che si concluderà a fine mese. I tabloid inglesi continuano a dare Paulo Dybala in avvicinamento al Manchester United: l'ultima voce è che Josè Mourinho pur di avere l'ex del Palermo sarebbe disposto a inserire nella trattativa Paul Pogba, che tornerebbe a Vinovo accompagnato da un conguaglio di 100 milioni di euro. E in tema di fantamercato c'è anche questa: il Real Madrid è pronto a mettere sul mercato Toni Kroos per fare cassa e arrivare al sogno...