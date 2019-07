Per Alaphilippe il Tour si fa in salita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOTutto da capire e da rifare nell'ultima settimana del Tour de France. Alaphilippe, andato in crisi domenica sul Prat d'Albis durante la 15ª frazione, sa che la sua corsa sta per finire. Alle sue spalle ci sono gli scalatori, pronti a scavalcarlo per conquistare la vittoria finale. I distacchi non sono grandi e la guerra sarà cruenta. A giocarsi la partita finale c'è la Ineos di Geraint Thomas ed Egan Bernal, che dovrà cambiare strategia e la Groupama FDJ di Thibaut Pinot, il più motivato a vincere. Thibaut ha una missione da...