IL SOPRALLUOGO

CORTINA Giornata di sopralluoghi ieri nella Conca ampezzana. Dal capo della polizia Franco Gabrielli ai vertici della Regione, con la vicepresidente Elisa De Berti fino a quelli di Anas con il commissario Claudio Gemme. Obiettivo: assicurarsi che tutto fili per il meglio e che non ci siano intoppi nei prossimi giorni. Davanti ai taccuini dei cronisti il numero uno di Anas che è anche commissario di governo per la viabilità dei mondiali 2021 ha promesso che le varianti Mondiali (che erano state pensate e finanziate per l'appuntamento iridato che comincia oggi) saranno pronte entro la fine del 2022 (data in cui scade l'incarico di Commissario) o al massimo per i primi mesi del 2023.

LA VICE PRESIDENTE

«Sono soddisfatta - ha spiegato l'assessore regionale Elisa De Berti - che tutte le società pubbliche di gestione della viabilità in Veneto abbiano fatto sinergia e costituito questo centro per la gestione e il controllo del traffico, partendo dal presupposto che la sala operativa sarà un servizio molto utile sia per i cittadini che si recheranno a Cortina per i Campionati Mondiali di sci, sia per coloro che utilizzeranno la viabilità per motivi di lavoro o altre necessità. Il risultato di oggi è la conferma che il gioco di squadra fa la differenza. Mi complimento con Anas, Cav e Veneto Strade per aver avuto questa idea e per averla realizzata in così breve tempo».

CENTRO DI CONTROLLO

La Situation Room è una sala operativa allestita con personale e tecnologie messe a disposizione dai tre gestori. È ubicata nella sede della Fondazione Cortina 2021 con lo scopo di occuparsi dell'informazione relativa alla mobilità in vista dell'evento sportivo. Il piano operativo di monitoraggio della mobilità prevede anche una stretta collaborazione con la Polizia stradale, i Carabinieri e le Polizie locali. «È l'occasione - ha spiegato De Berti - per renderci partecipi delle più evolute tecnologie informatiche e di telecomunicazione: basti pensare all'impiego di droni guidati da piloti certificati».

IL GOVERNATORE

E uno sguardo al futuro lo ha rivolto anche il governatore Luca Zaia: «Se i Mondiali di Cortina sono il nostro biglietto di presentazione, con le Olimpiadi 2026 dimostreremo, a 70 anni dall'edizione dei Giochi olimpici invernali di Cortina 1956, la capacità del sistema Veneto di trasformare le opportunità in certezze. Soprattutto in un momento storico difficile e complesso come quello che stiamo attraversando, la gratificazione più grande sarà attestare al mondo intero che la nostra regione ha saputo trasformare un progetto sportivo in un investimento, per il rilancio sostenibile dell'intera montagna veneta». Il presidente Zaia si è poi soffermato sugli investimenti che i grandi eventi stanno attirando nelle Dolomiti: «Non ci sono dubbi sul fatto che sappiamo utilizzare i finanziamenti, pubblici e privati, messi a disposizione per i grandi progetti sportivi. E se, ai 100 milioni di investimento destinati ai Mondiali di Cortina, aggiungiamo i 527 milioni che spettano all'intera area dolomitica in vista dei Giochi olimpici, di cui 325 sono solo per il Veneto, sono certo che potremo realizzare altri sogni».

M.Dib.

