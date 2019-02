Pellegrino beffato allo sprint: argento mondiale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCI DI FONDOLabbraccio finale a Johannes Klaebo e un sorriso non di facciata: Federico Pellegrino deve cedere lo scettro mondiale della sprint a tecnica libera, ma non ci sono rimpianti, perché il norvegese si è confermato un autentico fuoriclasse. A Seefeld (Austria) Pellegrino ha fatto ciò che doveva: qualificazione condotta in scioltezza, quarti e semifinali superati senza pensieri. Poi la finale a sei, anche se era chiaro che la sfida per il titolo sarebbe stata un affare italo-norvegese. Il valdostano, oro nel 2017, ha provato ad...