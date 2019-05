Pellegrini vola sui 100 e spinge le Universiadi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOTOFederica Pellegrini emoziona la campania e lancia un messaggio per la Universiade che si terrà a luglio nella Regione. Lo ha fatto ieri a margine del quarto Grand Prix Città di Napoli in svolgimento alla Stadio del nuoto di Caserta. La Divina d Spinea in 15 anni di carriera ha conquistato 5 titoli mondiali, 10 podi iridati, 2 medaglie olimpiche e 15 europee. Dal 2007 ha battuto per ben 11 volte il record del mondo in diverse specialità e quello realizzato nel 2009 sui 200 stile libero è ancora lì imbattuto.Ieri è stata impegnata in...