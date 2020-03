LE REAZIONI

Un anno ancora per realizzare il sogno olimpico che per la maggior parte degli atleti azzurri sarà ancora più bello, anche se c'è chi non nasconde un pizzico di rammarico per dover aspettare così tanto. Uno di questi è l'Ironman Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 che dopo aver perso l'uso delle gambe si è cimentato in una miriade di nuove sfide, compresa quella che con 12 mesi di ritardo lo porterà nell'estate del 2021 alle Paralimpiadi di Tokyo in handbike. «Passatemi la battuta, è una notizia che mi taglia le gambe, la scopro con un po' di rammarico» ammette il campione che vive a Noventa Padovana, comunque pronto a puntare al 2021: «L'anno prossimo sarà ancora più complicato per me alla soglia dei 54, ma non credete che non ci stia già pensando. Ogni mese può fare la differenza. Ero già matematicamente a Tokyo2020, ora si rimette tutto in discussione. Ma chi se ne frega. Ho intenzione di fermi trovare pronto».

Non molla Federica Pellegrini: «Un rinvio di due anni mi avrebbe portato al ritiro. Un anno è un sacrificio, ma si può fare, anche se tra qualche mese pensavo che avrei cambiato vita. Resto positiva e tignosa, voglio fare questa Olimpiade. Il Cio ha fatto la scelta migliore - ha aggiunto la nuotatrice veneziana - e lo ha fatto con tempestività, in un momento così difficile, che tocca ognuno di noi».

PRIORITÀ ALLA SALUTE

Un rinvio per Tokyo 2020 quello causato dall'emergenza Coronavirus accolto con serenità dall'asso azzurro dei 100 metri piani Filippo Tortu: «È la scelta giusta, la salute prima di tutto - assicura la punta di diamante dell'atletica azzurra -. Per qualsiasi atleta pensare di non poter gareggiare nella più prestigiosa delle competizioni non è certamente una buona notizia, ma l'attesa renderà i Giochi ancora più belli, come quando desideri tanto qualcosa». Dall'atletica alla ginnastica il fuoco della speranza azzurra alle Olimpiadi resta intatto anche con Vanessa Ferarri: «Rispettiamo le regole e speriamo che tutto passi il prima possibile. Mi sono messa in gioco per centrare la mia quarta olimpiade e non desisterò».

