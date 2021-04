Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NUOTORICCIONE Nicolò Martinenghi da record e Gregorio Paltrinieri show negli 800 nella seconda giornata degli Assoluti di nuoto a Riccione. Al calar del sipario nei 100 rana Martinenghi regala un sensazionale colpo di teatro, tornando a far esplodere tutto il suo talento. Il 21enne di Varese vola in 5837, stratosferico record italiano che cancella il 5875 nuotato sempre a Riccione nel dicembre 2019, un secondo sotto al limite richiesto per...