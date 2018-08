Pellegrini, la nuova vita sui 100 «Che ansia, ma sono soddisfatta» Vergani, il primato è da finale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOTOGLASGOW L'Italia del nuoto ha l'argento vivo addosso in giro per la Scozia: a Glasgow come a Edimburgo come a Lock Lomond (lì è bronzo, per ora). E' Gregorio Paltrinieri ad aprire la giornata in vasca: sta un po' meglio, ma non ancora bene; l'enterite lo ha debilitato e non lo ha ancora lasciato e questo, oltre ai miglioramenti personali, porta l'amico ucraino, Romanchuk, amante della carbonara, a precederlo al tocco degli 800 metri. 7:42.96 per lui, 7:45.12 per Greg: «Era il massimo che potessi fare; sono crono che in una stagione...