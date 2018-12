PELLEGRINI È QUARTA DETTI BRONZO SUI 400

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONDIALI NUOTO A Nordest, il mondiale di nuoto in vasca corta inizia con rimpianti: 4. posto di Federica Pellegrini e Ilaria Cusinato, uscita in semifinale per Margherita Panziera e Thomas Ceccon.Poi arriva la prima medaglia italiana a Hangzhou, in Cina. Gabriele Detti è terzo nei 400 sl. A 24 anni il livornese si conferma al top: «Ero convinto che servisse un tempo inferiore per la medaglia. A parte il crono, sono felice, considerato che ho ripreso a nuotare da soli tre mesi, dopo l'infortunio alla spalla» Federica è ai piedi del podio,...