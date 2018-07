Pedrosa dice stop: «Ho realizzato il mio sogno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOCICLISMO«Ho realizzato un sogno, ho avuto una carriera incredibile, ma basta così». Poche parole, nello stile misurato con cui si è fatto apprezzare in 18 stagioni nel Motomondiale, per dare l'addio alle corse a nemmeno 33 anni: Daniel Pedrosa ha annunciato che a fine stagione lascerà non soltanto la MotoGP, ma lo sport. Il divorzio dalla Honda, che al suo posto ha preso Jorge Lorenzo per affiancare Marc Marquez creando così un autentico Dream Team ha convinto il catalano a smettere. La proposta di una Yamaha nel nuovo team...