Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERSONAGGIOROMA Come un giorno notò Vidal Sassoon (per i curiosi: era uno stilista) e ormai ripetono puntuali le serie tv americane, l'unico posto in cui successo viene prima di lavoro è il vocabolario. O meglio. Non quello italiano, come si capisce. Però, ecco, quello inglese sì e anche quello spagnolo, a pensarci bene: dove in effetti éxito anticipa trabajo di diverse tonnellate di pagine. Ne deve aver intuito il senso molto in...