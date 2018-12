Pazzo da derby: tris al Citta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERIE BGol a raffica nel boxing day dei Cadetti. Il big match si giocava al Bentegodi con il derby veneto fra Verona e Cittadella (appaiate al 4. posto): ha dominato l'Hellas trascinata dal 34enne bomber Giampaolo Pazzini - in gol al 10', al 32' in acrobazia e all'82' su rigore poi il poker di Tupta - con i gialloblu che raggiungono così il Lecce al terzo posto a 2 soli punti dalla zona promozione. In testa si stacca il Palermo vittorioso in casa sull'Ascoli complice un clamoroso autogol del portiere Perucchini.Dopo i due anticipi di...