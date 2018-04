Pazzo Benetton: Dragons battuti, match rocambolesco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYIl sogno del Benetton può continuare. I trevigiani hanno battuto i Dragons al termine di un match rocambolesco e restano in scia all'Ulster nella corsa al quarto posto. Avanti 26-6 all'intervallo, con 4 mete già segnate (Ruzza, Ioane, Allan e Tebaldi), il Benetton si è fatto risucchiare nella ripresa con un parziale negativo di 21-0, andando sotto 26-27 e solo nel recupero, con un piazzato di Tebaldi, ha vinto 29-27. Sempre in Pro14 sconfitta delle Zebre a Dublino con il Leinster per 41-6. ECCELLENZA Delusione a San Donà. I veneziani...