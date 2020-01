Pazzini non perde il vizio del gol, il Verona domina la Spal a Ferrara

LA SFIDA

FERRARA Il Verona aggredisce, la Spal subisce. La partita salvezza del Mazza è dominata dai gialloblù, che conquistano tre punti d'oro in uno stadio che i padroni di casa quest'anno non riescono a far diventare un fortino. La squadra ospite corre e lotta, quella di casa parte timida: subisce un gol e un'espulsione che - di fatto - indirizzano il duello, lanciando i veneti in zona di piena tranquillità e lasciando gli estensi nelle sabbie mobili, di fatto annullando l'effetto della vittoria a Torino.

Le sirene del mercato sembrano non condizionare Kurtic e nemmeno Semplici: lo sloveno è richiesto da Parma e Genoa ma parte titolare nelle fila spalline. In tribuna invece Moncini, atteso da un triennale al Benevento. Davanti riconferma per Paloschi e ancora panchina per Di Francesco. Juric replica con la maglia da titolare al vecchio leone Pazzini, che relega in panchina lo scalpitante Stepinski. E il trainer gialloblù non sbaglia la scelta, perché prima dello scoccare di un ottimo quarto d'ora Hellas è proprio il «Pazzo» a portare in vantaggio i veronesi: cross lento e «leggibile» di Lazovic in area, ma Igor sonnecchia e Pazzini incorna facile da due passi. Il giusto timbro di un avvio veemente del Verona: due tocchi e ventre a terra. Movimenti precisi in velocità. La Spal rumina calcio e non regge il ritmo. Lentissima.

L'ESPULSIONE

Gli unici acuti sono di Strefezza. Eppure, mentre Pazzini (18') spreca il raddoppio da due passi, è la Spal nel finale di tempo che ha una clamorosa palla gol: corner di Kurtic, Cionek prolunga e Paloschi dall'area piccola tocca clamorosamente fuori. La gara si incattivisce nel finale, con Spal in dieci al 38': inutile duro intervento di Tomovic a centrocampo su Faraoni. Rosso diretto. Nella ripresa biancazzurri a rischio 0-2 ma Berisha salva provvidenzialmente sul destro a colpo sicuro del liberissimo Pazzini. Entra Di Francesco per Paloschi. Il Verona è superiore ma più di una volta spreca. Berisha si erge a protagonista con tre autentici miracoli, tanto che tutto lo stadio prende a scandire il suo nome. La sentenza definitiva arriva quando il subentrato e isolato Stepinski ribadisce in rete il pallone questa volta non ben ribattuto da Berisha.

