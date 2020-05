IL FOCUS

Mentre l'audience tv tedesca triplica, il mondo del calcio - e non solo - ha salutato con entusiasmo il ritorno in campo, sabato, della Bundesliga. Quella della Germania è stata la prima grande lega a ripartire, dopo due mesi di stop imposti dal coronavirus. Grazie alla rigida organizzazione teutonica, è stato un successo.

Tutti i protagonisti si sono attenuti al protocollo sanitario, con tanto di sanificazione del pallone prima del via. I giocatori hanno evitato di abbracciarsi in occasione dei gol, limitandosi a tocchi di piede. Unico caso il bacio scoccato da Thuram sulla guancia di un compagno in Borussia Moenchengladbach-Eintracht Francoforte. La Lega ha chiarito che non saranno puniti ed il tecnico Labbadia li ha difesi: «Vietare la gioia non si può». I tifosi, anche gli ultrà contrari alle porte chiuse, hanno evitato i temuti assedi agli stadi. Il quotidiano popolare Bild annuncia in prima pagina: «Ecco come il mondo celebra la nostra Bundesliga!». «È stato strano senza i tifosi, come previsto - ha commentato il nazionale tedesco Ilkay Gundogan, ora al City- Ma è bello vedere finalmente il calcio dopo così tanto tempo». Altri, come Radamel Falcao (Galatasaray), si sono chiesti se le misure sanitarie imposte al calcio tedesco non siano eccessive: «Ci sono davvero buoni motivi per vietare abbracci dopo i goal?». Anche sulla stampa internazionale, domina l'entusiasmo per un ritorno alla vita «normale». «Wunderbar» («meraviglioso»), ha titolato il quotidiano britannico Mirror. In Francia L'Equipe ha dedicato sei pagine al campionato tedesco.

IRONIA

Tornare al calcio giocato non è stato facile e, con una buona dose di ironia, lo ha riconosciuto il ds di Francoforte, Fredi Bobic, commentando i due gol che la sua squadra ha subito nei primi 7' contro il Moenchengladbach (sconfitta per 3-1): «Eravamo ancora nello spirito del coronavirus e abbiamo rispettato le regole del distanziamento sociale, ma non dovevamo farlo nella nostra area».

I dati audience di sabato parlano di 6 milioni di telespetattori: raddoppiati quelli a pagamento su Sky (3,68 milioni), ai quali si sommano 2,4 milioni di tifosi collegati al multiplex su un canale gratuito. Ieri si è replicato. Il Bayern Monaco ha vinto 2-0 in casa dell'Union Berlino riportandosi a +4 in classifica sul Dortmund. Lewandowski al 40' ha portato in vantaggio il Bayern realizzando il suo 26° gol stagionale in campionato. Nel finale il raddoppio di Pavard e l'ingresso di Perisic. Il Colonia ha invece pareggiato 2-2 contro il Mainz.

SPAGNA DI NOTTE

Il calcio riparte anche in Spagna, dove il campionato, secondo quanto riportano vari media, comincerà a fine giugno, con le squadre in campo tutti i giorni della settimana, lunedì compreso, con un intervallo di 72 ore tra una partita e l'altra per ciascuna squadra. In generale, il calcio d'inizio dovrebbe essere dato alle ore 20, ma in alcune zone della Spagna, quelle più calde come l'Andalusia, le partite potrebbero cominciare alle 23, orario non inedito anche per motivi televisivi.

Intanto da oggi saranno permessi gli allenamenti collettivi con non più di dieci giocatori per ogni gruppo. Il Barcellona ha diffuso un video in cui si vedono degli addetti ai lavori che provvedono a sanificare gli spogliatoi e le altre strutture della Ciudad Deportiva, compresi gli scarpini dei calciatori.

