MILANO Un'Inter pazza che non piace ad Antonio Conte, più arrabbiato per il primo tempo che felice per l'ennesima rimonta incredibile nella storia del club di via Liberazione. Il Torino è sontuoso per un'ora, sfiora il colpaccio a San Siro (senza Belotti che si fa male nel riscaldamento), ma crolla quando Sanchez suona la carica.

«Onestamente non siamo una grande squadra, non è un bene vivere difficoltà così». Pesano come macigni le parole di Lukaku, autore di una doppietta e uomo assist per il definitivo 4-2 firmato da Lautaro Martinez. Ed è lo stesso pensiero di Conte: «Ha ragione Romelu. Dobbiamo ancora lavorare molto per diventare grandi. Siamo pazzi? Non mi interessa. Dobbiamo tornare a essere feroci». E ancora: «Non vincevamo nemmeno un contrasto. Se vogliamo qualcosa, dobbiamo arrotolarci le camicie e sporcarci. Dobbiamo scavare i solchi per terra, dobbiamo far trovare il campo in salita agli avversari».

L'Inter resta negli spogliatoi. Troppi gli errori. Arranca per tutto il primo tempo. Non crea molto e Lukaku è spesso in fuorigioco. Sanchez non si vede, il centrocampo è sempre in inferiorità numerica e lì in mezzo, in piena battaglia, l'unico che si salva è Barella.

TORO PADRONE

A pochi secondi dall'intervallo segna Zaza (assist di tacco di Meite) e a inizio ripresa raddoppia Ansaldi su rigore, concesso dall'arbitro La Penna dopo essere andato al Var. Sembra l'inizio della fine. Anche perché il Torino fino a quel momento è perfetto. Non smette mai di correre, pressare, difendere. I tre dietro Nkoulou, Lyanco e Bremer annullano ogni iniziativa nerazzurra, ma la beffa per i granata è dietro l'angolo. In questo campionato sono 14 i punti persi dal Toro in situazioni di vantaggio. Troppi. Marco Giampaolo (assente perché in isolamento dopo la positività al Covid) deve trovare al più presto un antidoto. La sua panchina non è più salda.

RESURREZIONE

Il raddoppio dei granata fa scattare qualcosa nella testa dell'Inter. Perché appena due minuti dopo Sanchez scaglia in rete una respinta della traversa su tiro di Lukaku ed è qui che scatta la scintilla. I nerazzurri rinascono. Conte osa e manda in campo Skriniar e Lautaro Martinez. Il cileno porta a spasso la difesa del Torino e serve a Romelu la palla del pareggio. Adesso è un'altra partita. Barella e Vidal non perdono più un duello. Il tecnico nerazzurro manda in campo anche de Vrij e Perisic intuendo forse di aver esagerato con il turnover per dare ancora più spinta. La vittoria è nell'aria e il 3-2 arriva grazie al rigore di Lukaku, concesso per la seconda volta dopo l'intervento del Var che evidenzia il fallo di Nkoulou su Hakimi. Il gol di Lautaro completa la rimonta, ma restano le tante follie di una squadra che non riesce a imporre il suo gioco fin dall'inizio. Cosa che non può accadere tra due giorni contro il Real Madrid.

Salvatore Riggio

