PAURA ROMA, LA SALVA MANOLAS

ROMA Offrono gol e spettacolo Roma e Atalanta che si prendono un punto ciascuno al termine di un match che gli ospiti hanno letteralmente dominato nel primo tempo e che i giallorossi, sotto di due gol, sono riusciti a riacciuffare nella ripresa con una prova di carattere e di qualità. Alla fine entrambe le squadre avrebbero preferito altro, ma il pubblico giustamente ha applaudito e, per entrambi i tecnici, indicazioni utili per il resto della stagione. La Roma si era illusa iniziando col botto: dopo nemmeno due minuti cross di Under per...