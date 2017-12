Paura e rimonta: il Napoli piega la Sampdoria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CAPOLISTAIl recordman, l'ex di turno, gli extraterrestri e i raccattapalle. Più che di una partita sembrano gli ingredienti di un film, e del resto Napoli-Sampdoria è il derby tra i presidenti provenienti dal mondo del cinema. Il lieto fine è per il Napoli, che vince 3-2 e mantiene la vetta della classifica dopo aver vissuto tutte le sensazioni possibili un primo tempo pirotecnico: la paura per il doppio svantaggio, la reazione e la gioia o il sollievo dopo il sorpasso definitivo di Marek Hamsik, primatista con le 116 reti in maglia...