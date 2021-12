PATTINAGGIO ARTISTICO

(M.Sca.) L'Olimpica Skaters Rovigo dà appuntamento domani ai suoi sostenitori, in occasione degli auguri di Natale. Il sodalizio di Diego Brunizzo sarà presente in piazza Matteotti con un doppio turno: dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.

Ai piedi delle due torri si svolgerà il Christmas Roller Day 2021, organizzato in collaborazione con Fondazione Telethon e Radio Padova, per la raccolta di fondi a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare, nonché per presentare e promuovere le attività sportive sui pattini a rotelle, alla presenza delle atlete del SincrOlimpic (vice campionesse del mondo in carica).

L'evento andrà in onda in diretta sui canali social dell'Olimpica Skaters e su Radio Padova. Sono state invitate anche diverse autorità, che hanno dato conferma della loro presenza. Dalle 11.30 alle 12.30 ci sarà l'esibizione del Team Olimpica Skaters, mentre dalle 16.30 alle 18.30 avrà luogo la presentazione della squadra, assieme agli impegni della prossima stagione, la proiezione delle esibizioni natalizie dei pattinatori, con la partecipazione del gruppo SincrOlimpic medaglia d'argento all'arena Secretaría Nacional de Deportes di Auncìon (Paraguay). La manifestazione ha il patrocinio di Regione, Provincia, Comune di Rovigo, Coni, Fisr, Aics.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA