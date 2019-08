Paternoster campionessa d'Europa Under 23

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOLetizia Paternoster si veste d'oro e conquista il titolo continentale, nella categoria under 23, agli Europei di ciclismo di Alkmaar in Olanda. Gara impeccabile per le azzurre che dopo un lavoro di squadra perfetto, riescono a lanciare la ventenne trentina, verso il traguardo del titolo europeo. Per l'Italia è arrivata così la quinta medaglia in questi Campionati Europei, con un medagliere azzurro che comprende due ori e tre bronzi. La Paternoster nella prova in linea, si è imposta sulla polacca Marta Lach, che ha conquistato...