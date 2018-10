CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Passata la sbornia? Dopo le quattro vittorie delle franchigie italiane nelle prime tre giornate del Pro14, arriva lo zero degli ultimi due turni. Forse il rodaggio dei grandi club europei sta finendo con l'avvicinarsi della Champions Cup e il gioco comincia a farsi più duro. Può darsi. Ma, almeno per quanto riguarda il Benetton l'impressione è un'altra. È quella di una squadra effettivamente in crescita e più competitiva in cui permangono però delle zone d'ombra da esplorare con attenzione. Piace la capacità di imporre il gioco, e anche...