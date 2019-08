Passaporto olimpico per l'Italvolley: Serbia schiantata 3-0

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALLAVOLOGli uomini non sono inferiori alle donne, volano a Tokyo con un 3-0 portentoso. La Serbia resta a 16 e a 19 nei parziali, seppellita da muri ed aces, difese e contrattacchi. Blengini sceglie l'esperienza, Anzani e Piano, Antonov in banda al posto di Lanza. Il padovano Balaso è preferito a Colaci come libero. L'8-2 è sorprendente, considerata l'imbarcata nella Final 6 mondiale, a Torino, il muro irretisce i rossi. Podrascanin è in panchina, Lisinac con Krsmanovic al centro incide poco, Kovacevic attacca raramente. Zaytsev e...