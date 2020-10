(ld) Inizia sotto il segno di Schio, Venezia e Ragusa il 90° campionato di basket femminile. Il Famila, campione nel 2019, passeggia contro la matricola Campobasso, un +32 (84-52) che nasce dalla difesa capace di tenere le ospiti a 21 punti nel primo tempo. Giorgia Sottana bagna il ritorno in Italia, dopo tre stagioni tra Francia e Turchia, con 16 punti, Gruda ne firma 21 con 11 rimbalzi, aggiudicandosi il duello d'area con l'oriunda ex San Martino di Lupari Ostarello (14). Per Schio, che quasi doppia le avversarie a rimbalzo (48-26), bene anche Harmon (14). Reduce dal trionfo in Supercoppa proprio contro Schio, Venezia passa sull'insidioso campo di Sesto San Giovanni, con un +10 (79-69) maturato nella ripresa sull'asse formato da Carangelo (18) e Temi Fagbenle (17). L'anglo-nigeriana, ex campionessa Wnba con Minnesota (da compagna di Cecilia Zandalasini) e sorella dell'attore O.T. Fagbenle, vive un eccellente debutto in Italia. Decisive anche le veterane Petronyte (12) e Anderson (10 per la quattro volte tricolore con Schio), nonché Bestagno (12). Per le lombarde padrone di casa, bene Graves (20) e Verona (18). Cade invece San Martino di Lupari, sconfitta in casa contro Lucca (51-62), colpa dei soli 21 punti realizzati nella ripresa. Pasa (12) è l'unica in doppia cifra, per le toscane 15 di Spreafico con cinque canestri da tre. L'altra big, Ragusa, rischia grosso contro Empoli, il successo arriva in volata. Debutto positivo per le squadre gemelle dei club maschili: la Virtus Bologna vince a Costa Masnaga con 22 di Bishop, la novità Sassari domina contro Battipaglia con 24 di Calhoun e 23 di Burke.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA